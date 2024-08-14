Зеленский анонсировал решение по укреплению духовной независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал меры по укреплению духовной независимости страны. В ближайшем будущем Верховная рада может принять закон о запрете канонической православной церкви, сообщил «Известиям» политолог Александр Дудчак.
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