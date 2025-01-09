Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью новорожденной девочки в Кемерове

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе и результатах расследования.Накануне, 8 января, в интернете появилась информация о трагической гибели новорожденной девочки в Кемерове.
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