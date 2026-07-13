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«Я твоему отцу молотком лицо разобью»: бывший Даши Дошик угрожает ее семье

«Я твоему отцу молотком лицо разобью»: бывший Даши Дошик угрожает ее семье

Зимой Даша Дошик рассказала про тяжелое психическое расстройство, из которого она чудом выбралась. Врач посоветовал ей вернуться в прошлое и решить накопившиеся проблемы — в частности, разобраться с бывшим Никитой.

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