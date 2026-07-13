«Я твоему отцу молотком лицо разобью»: бывший Даши Дошик угрожает ее семье

Зимой Даша Дошик рассказала про тяжелое психическое расстройство, из которого она чудом выбралась. Врач посоветовал ей вернуться в прошлое и решить накопившиеся проблемы — в частности, разобраться с бывшим Никитой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии