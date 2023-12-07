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В Новосибирской области могут разобрать севший в поле самолёт А320

В Новосибирской области могут разобрать севший в поле самолёт А320

Лайнер, который планировали поднять в воздух, спишут в утиль.Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в пшеничном поле на территории Убинского района Новосибирской области, не будут восстанавливать.

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