В Новосибирской области могут разобрать севший в поле самолёт А320

Лайнер, который планировали поднять в воздух, спишут в утиль.Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в пшеничном поле на территории Убинского района Новосибирской области, не будут восстанавливать.
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