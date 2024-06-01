ВС РФ штурмуют укрепления ВСУ в Часове Яре: карта СВО на 1 июня

Российские военные продолжают продвигаться в районе Часова Яра на артемовском направлении. В настоящий момент проходят затяжные бои в микрорайоне «Канал», где украинские солдаты сформировали укрепления внутри многоэтажек, передают военкоры.
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