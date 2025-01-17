Азиатские индексы ослабли, так как инвесторы торгуются с оглядкой на США

Фондовые биржи Азии в “боковике”, даже несмотря на рост ВВП Китая. В США — та же картины. В пятницу, 17 января азиатские индексы ослабли, так как инвесторы отслеживали потери на Уолл-стрит, где в центре внимания в последнее время находятся ставки ФРС.