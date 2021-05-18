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Тронули Меня: расследование растраты привело к разоблачению педофилов

Тронули Меня: расследование растраты привело к разоблачению педофилов

Сразу после прекращения дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня стало известно о том, что в ходе расследования была разоблачена группа педофилов, занимавших значительные посты.

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