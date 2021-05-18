Тронули Меня: расследование растраты привело к разоблачению педофилов

Сразу после прекращения дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня стало известно о том, что в ходе расследования была разоблачена группа педофилов, занимавших значительные посты.
Сразу после прекращения дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня стало известно о том, что в ходе расследования была разоблачена группа педофилов, занимавших значительные посты.
Свежие комментарии