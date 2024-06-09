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Калужские новости

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Многодетную семью аистов заметили в Калужской области

Многодетную семью аистов заметили в Калужской области

Орнитолог Юрий Галчёнков обнаружил семейство белых аистов с пятью птенцами. Многодетные родители свили гнездо в деревне Поляна Перемышльского районаОрнитолог Юрий Галчёнков обнаружил семейство белых аистов с пятью птенцами.

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