Многодетную семью аистов заметили в Калужской области

Орнитолог Юрий Галчёнков обнаружил семейство белых аистов с пятью птенцами. Многодетные родители свили гнездо в деревне Поляна Перемышльского районаОрнитолог Юрий Галчёнков обнаружил семейство белых аистов с пятью птенцами.
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