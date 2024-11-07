Александр Ляшенко

В РФ начнут производить приборы связи нового поколения.поколения РЕН ТВ, а вы начните отсчёт от вашей публикации до того момента, когда появятся первые практические факты на основе новых элементов – фотонных интегральных микросхем (ФИС)ю А пока прогноз такой:Или продадут на запад, или украдут укрожопые и опять же продадут на Запад. или сами похерят не поделив прибыль и авторство.Не прижилась ещё культура у молодых российских учёных, гордости за себя и свою Россию.Поэтому сделают один-два экземпляра и зачахнут в поисках российского инвестора и дальше...см. и читай выше.