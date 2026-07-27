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Galaxy Digital профинансирует ЦОД CoreWeave в Техасе под $346 млн годовых

Galaxy Digital профинансирует ЦОД CoreWeave в Техасе под $346 млн годовых

Проект Galaxy Digital по строительству дата-центра для CoreWeave в Техасе получит финансирование в размере $3,507 млрд, однако цена этого капитала оказалась высокой: годовая процентная нагрузка составит около $346,3 млн.

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