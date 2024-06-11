Предвыборный штаб Трампа назвал Байдена лидером криминальной империи

ВАШИНГТОН, 11 июня, ФедералПресс. Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи.