Предвыборный штаб Трампа назвал Байдена лидером криминальной империи

ВАШИНГТОН, 11 июня, ФедералПресс. Штаб по переизбранию бывшего президента США Дональда Трампа счел процесс по делу о нарушениях при хранении оружия против сына действующего американского лидера Хантера Байдена отвлечением внимания от коррупции его семьи.
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