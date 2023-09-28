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Изидор о переходе в «Зенит»: «Предательства не было. «Локо» отклонял остальные предложения, а я хотел играть»

Изидор о переходе в «Зенит»: «Предательства не было. «Локо» отклонял остальные предложения, а я хотел играть»

Форвард «Локомотива» выступает за сине-бело-голубых на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона.

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