Американский эксперт по безопасности: Несмотря на всю мощь армий США и союзников, им ничего не удаётся противопоставить хуситам на Красном море Американский эксперт по безопасности: Несмотря на всю мощь армий США и союзников, им ничего не удаётся противопоставить хуситам на Красном мореНаучный сотрудник Американского проекта безопасности, гендиректор Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро опубликовал в издании Responsible Statecraft статью, посвящённую ситуации на Красном море.