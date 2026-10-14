Фото: Addvisor – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Wikipedia В 1960-х годах советские улицы были заполнены массовыми мотороллерами «Вятка» и «Тула».
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Так себе дизайн. По мне, "Тула" интереснее была.