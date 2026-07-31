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Агент Виньяса: «Мы предпочитали перейти в «Спартак», но у нас не было возможности решать на 100%»

Агент Виньяса: «Мы предпочитали перейти в «Спартак», но у нас не было возможности решать на 100%»

Даниэль Гутьеррес, агент нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса, рассказал, почему футболист перешел в «Толуку», а не в «Спартак».

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