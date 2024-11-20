Эксперт назвал обстоятельства, способные помешать рекордному урожаю зерна

Погодные условия зимы 2025 года и урожайность озимой пшеницы определят, станет ли урожай зерна в России в будущем году рекордным, заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, 20 ноября сообщает РИА Новости.
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