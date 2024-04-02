Какие мужские профессии изначально были чисто женскими, и почему потом всё изменилось

Есть большой и очень популярный современный миф: все профессии изначально были мужскими. На самом деле, профессиональную деятельность женщин и в Европе, и в мусульманской Азии стали ограничивать довольно поздно, а некоторые профессии мужчины буквально отняли у женщин — они традиционно только женскими и считались.