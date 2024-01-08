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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Собянин: В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла вдвое

Собянин: В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла вдвое

В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла в два раза На своем персональном сайте в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города, что в 2024 году развитие Московских центральных диаметров (МЦД) будет продолжаться.

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