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Депутат Рады Фриз: в законопроекте о мобилизации есть антиконституционные нормы.

Депутат Рады Фриз: в законопроекте о мобилизации есть антиконституционные нормы.

В законопроекте о мобилизации на Украине присутствуют антиконституционные нормы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Ирина Фриз, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность».

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