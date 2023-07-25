Минобороны Польши решило провести замену «морально устаревшего» стрелкового оружия, включая снайперские винтовки

Несколько месяцев назад польское военное ведомство подписало контракт, согласно которому в войска должны поступить 250 снайперских винтовок Grot 762N.
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