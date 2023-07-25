Военное обозрение

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Минобороны Польши решило провести замену «морально устаревшего» стрелкового оружия, включая снайперские винтовки

Минобороны Польши решило провести замену «морально устаревшего» стрелкового оружия, включая снайперские винтовки

Несколько месяцев назад польское военное ведомство подписало контракт, согласно которому в войска должны поступить 250 снайперских винтовок Grot 762N.

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