Индекс S&P500 установил психологический максимум в истории

Фондовый рынок вырос во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Индекс широкого рынка акций преодолел впервые в истории отметку 5500, психологически важный рубеж, который в будущем станет опорной точкой для поддержки дальнейшего роста рынка.