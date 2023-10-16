Алиев по случаю 20-летия своего правления послал армянам чёткий сигнал: Пашинян открывает шампанское

Президент Азербайджана поднял государственный флаг в Степанакерте, где ещё недавно жили армяне. Этот шаг, как считают эксперты, очень символичен, поскольку в минувшее воскресенье Ильхам Алиев отмечал важную дату15 октября 2023 года исполнилось 20 лет со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии