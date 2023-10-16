Алиев по случаю 20-летия своего правления послал армянам чёткий сигнал: Пашинян открывает шампанское

Президент Азербайджана поднял государственный флаг в Степанакерте, где ещё недавно жили армяне. Этот шаг, как считают эксперты, очень символичен, поскольку в минувшее воскресенье Ильхам Алиев отмечал важную дату15 октября 2023 года исполнилось 20 лет со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.