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Петербургский дневник

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В Торопце Тверской области после падения обломков дронов начался пожар

В Торопце Тверской области после падения обломков дронов начался пожар

Ведутся работы по локализации возгорания Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотников при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

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