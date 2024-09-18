В Торопце Тверской области после падения обломков дронов начался пожар

Ведутся работы по локализации возгорания Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков беспилотников при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
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