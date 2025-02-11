Стало известно о предмете спора барнаульского кафе "У Григорича" с подрядчиком развязки

ООО "РСК" задолжало шашлычной за питание строителей Известная барнаульская шашлычная "У Григорича" подала иск в суд против подрядчика строящейся развязки на Змеиногорском тракте из-за организации питания рабочих.
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