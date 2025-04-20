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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нина Мозер: «Битва школ» стала действительно серьезным и напряженным стартом»

20 апреля на «Навка Арене» завершился финал юниорского Кубка Московского спорта («Битвы школ»). Фигуристы определили победителей в первом и втором юношеских, а также в первом и втором спортивных разрядах.

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