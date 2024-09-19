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Глава СК проверит правомерность стройки завода по переработке ТКО на Кубани

Глава СК проверит правомерность стройки завода по переработке ТКО на Кубани

Жители региона жалуются на стройку предприятия на территории с уникальной природой.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о правомерности строительства завода по переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Краснодарском крае.

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