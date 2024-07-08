В Новосибирской области в 2024 году проведут более 100 всероссийских и международных соревнований

Об организации работы в области спорта главе региона рассказал министр Сергей Ахапов.На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области под председательством губернатора был рассмотрен вопрос о проведении на территории региона более 100 всероссийских и международных соревнований в 2024 году.