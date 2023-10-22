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Военное обозрение

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«Будет хуже, чем в Эль-Фаллудже»: Эксперт предупредил о больших потерях в случае начала наземной операции в секторе Газа

«Будет хуже, чем в Эль-Фаллудже»: Эксперт предупредил о больших потерях в случае начала наземной операции в секторе Газа

Наземная операция израильской армии в секторе Газа приведет к большим потерям как среди военнослужащих ЦАХАЛа, так и среди мирных жителей.

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