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МВД предложило дать следователям возможность приостанавливать денежные переводы

МВД России предложило изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают право следователей приостанавливать денежные переводы, если есть подозрения в их использовании в преступной деятельности.

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