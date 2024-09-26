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«Вид на жительство не защитит»: почему за рубежом блокируют счета лоббирующего антироссийские санкции ФБК

«Вид на жительство не защитит»: почему за рубежом блокируют счета лоббирующего антироссийские санкции ФБК

Юрлица Фонда борьбы с коррупцией* в Европе и США стали испытывать проблемы с банковскими платежами. По данным RT, в 2023 году счета ФБК, который сам активно лоббирует экономические санкции против Москвы, несколько раз блокировали в Литве и других странах ЕС, а также ограничивали аккаунты организации на криптобиржах.

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