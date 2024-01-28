Мокрый снег: штормовое предупреждение объявлено на в Ростовской области

Вслед за морозами и резким потеплением в Ростовскую область пришел очередной снежный фронт. На этот раз неприятности могут принести обильные осадки в виде мокрого снега, сильное налипание которого на деревьях и проводах ожидается сегодня, 28 января.
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