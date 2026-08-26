🏪 Волгоград встречает гостей по-новому: после масштабного благоустройства торжественно открыта Привокзальная площадь.
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🏪 Волгоград встречает гостей по-новому: после масштабного благоустройства торжественно открыта Привокзальная площадь.
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