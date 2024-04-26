В Казахстане объяснили, почему мигранты никогда не станут своими в России

ИМ

Ильдус Мамлеев

У казахов есть Казахстан, у таджиков Таджикистан, вы же сами хотели самостоятельности и суверенитета! Так получили его наслаждайтесь ею и не лезьте в Россию! Поднимайте сами свою экономику. А со своей мы сами справимся, надо будет привлечем северокарейцев и индусов, они более дисциплинированные. Как то вот так.