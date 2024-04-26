Казахстанцы следят за новостями из России. Нашумевшая трагедия московском Люблино также не осталась без внимания.
В Казахстане объяснили, почему мигранты никогда не станут своими в России
Комментарии
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Серж Южанин
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
У казахов есть Казахстан, у таджиков Таджикистан, вы же сами хотели самостоятельности и суверенитета! Так получили его наслаждайтесь ею и не лезьте в Россию! Поднимайте сами свою экономику. А со своей мы сами справимся, надо будет привлечем северокарейцев и индусов, они более дисциплинированные. Как то вот так.
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16 час.
Алатырка
Одинаковый уровень жизни говорит был? А никогда не задумывались - за счет чего? Не за счет ли того, что обдирали цетральную россию, да и белорусию кстати.... А теперь кто виноват? Со своих баев спрашивайте. А к нам нехер переться. А если едете - будете соблюдать наши нормы и требования
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15 час.
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