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Масштабные изменения еще впереди: когда в Крыму произойдет настоящая туристическая революция

Масштабные изменения еще впереди: когда в Крыму произойдет настоящая туристическая революция

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, почему на Крымском полуострове до сих пор не произошла туристическая революция в плане строительства новых гостиниц и отелей, а также точек притяжения гостей.

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