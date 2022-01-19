Масштабные изменения еще впереди: когда в Крыму произойдет настоящая туристическая революция

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, почему на Крымском полуострове до сих пор не произошла туристическая революция в плане строительства новых гостиниц и отелей, а также точек притяжения гостей.
Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, почему на Крымском полуострове до сих пор не произошла туристическая революция в плане строительства новых гостиниц и отелей, а также точек притяжения гостей.
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