Все современные граждане Индии, воспитаны самой подлой и лживой нацией в мире - колонизаторами, поэтому их политика неопределённа

Владимир Алтайцев

Враги России на Западе тут же начали потирать руки: дескать, у Москвы стало на одного стратегического партнёра меньше. " Индия никогда не была и не будет стратегическим партнёром России, пока ей правит нацист Муди.