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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Разрыв Индии и России. Враг уже потирал руки, а после состоялся этот разговор

Разрыв Индии и России. Враг уже потирал руки, а после состоялся этот разговор

Фото: Царьград Враг рано начал смаковать слухи о разрыве Индии и России. Противники нашей страны уже потирали руки, а после состоялся один разговор, который пролил свет на истинное положение дел.

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Комментарии
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gamix Анатолий Глазырин
Все современные граждане Индии, воспитаны самой подлой и лживой нацией в мире - колонизаторами, поэтому их политика неопределённа
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14 час.
Владимир Алтайцев
Враги России на Западе тут же начали потирать руки: дескать, у Москвы стало на одного стратегического партнёра меньше. &quot;  Индия  никогда  не была  и не  будет стратегическим партнёром  России, пока  ей  правит нацист Муди.
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14 час.
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