«М.видео» запускает новый формат продвижения для рекламодателей

Ретейлер электроники и бытовой техники «М.видео» запускает новый формат рекламы в рамках Retail Media — омниканальное продвижение для брендов, компаний, индивидуальных предпринимателей и прочих рекламодателей, товары и услуги которых не представлены в торговых каналах «М.