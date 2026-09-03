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«М.видео» запускает новый формат продвижения для рекламодателей

«М.видео» запускает новый формат продвижения для рекламодателей

Ретейлер электроники и бытовой техники «М.видео» запускает новый формат рекламы в рамках Retail Media — омниканальное продвижение для брендов, компаний, индивидуальных предпринимателей и прочих рекламодателей, товары и услуги которых не представлены в торговых каналах «М.

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