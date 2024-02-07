Зубной протез Черчилля продан на аукционе за $22 тыс.

Протез, который был выставлен на аукционе, изготовили, когда Черчиллю было 65 лет.<strong>Зубной протез с золотым креплением, который принадлежал бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, продали на аукционе за £18 тыс.
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