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Всадница Васильева сменит спортивное украинское гражданство на российское

Всадница София Васильева сменит спортивное гражданство Украины на российское, Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) уже согласовало данные изменения, передает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

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