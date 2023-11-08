В КНДР пригрозили Южной Корее "дождем из огня" за отправку пропаганды

Отправка критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу в КНДР может привести к "карающему дождю из огня" в Южной Корее, говорится в опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) статье.
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