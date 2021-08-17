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Русские женщины психологически травмируют кавказцев

Русские женщины психологически травмируют кавказцев

Трижды за один месяц видел в Подмосковье и в Москве ссоры кавказцев с русскими женщинами. Причём, кавказцы орут матом.

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Александр Иванов
А что они постоянно к ним лезут!
Bata шикельгрубер
Автор - мудак. Видите ли женщины посмели дать отпор кавказцам, которые женщин за людей то не считают. Ах бедненьким джигитам нанесли психологическую травму. А скольких женщин кавказцы насилуют и убивают в год автор не хочет сообщить читателям? Правильно бабы делают, та же кассир из магазина сколько может из своей зарплаты возмещать стоимость украденного такими бородатыми молодыми кавказцами?
Alex Немо
Мужчина не тот кто оскорбляет, угрожает или бьет женщину, мужчина это тот для кого женщина готова сделать все о чем он ее попросит ласково и с улыбкой. Такими были кавказцы которых я знал, да и есть большинство мужиков из числа моих друзей.
Денис
Да за любую чужую бабу заступаться глупо, один мужик будет в могиле, другого посадят, а баба как бы не при делах, но уже с новым мужиком.)))

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