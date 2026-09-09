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«Я не хочу возвращаться к той истории»: как звезда «Бумера-2» Светлана Устинова оставила прошлую жизнь и начала всё заново в США

«Я не хочу возвращаться к той истории»: как звезда «Бумера-2» Светлана Устинова оставила прошлую жизнь и начала всё заново в США

Роль в боевике «Бумер. Фильм второй» заставила заговорить о молодой актрисе из Северодвинска буквально за день.

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