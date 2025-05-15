Родителей будущих первоклассников Капотни приглашают на лекцию

ГБОУ Школа в Капотне приглашает родителей на лекцию «Первый раз в первый класс: как всей семьей настроиться на новый этап в жизни» На лекции психологи поделятся практическими рекомендациями и дадут полезные советы для комфортного начала школьного пути.
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