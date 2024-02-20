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Татьяна Монтян: ​Выпили против Путина — но без Зеленского

Татьяна Монтян: ​Выпили против Путина — но без Зеленского

Еще один интересный и не самый приятный сигнальчик для Зеленского поступил из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности: 16 февраля ряд влиятельных политиков и бизнесменов собрались на неформальное мероприятие под названием «Выпьем против Путина!» В пьянке приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр финансов Германии Кристиан Линднер, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, президент Чехии Петр Павел и другие не менее приятные официальные лица.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Зеленский не пивака, он по белому снежку мастер
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