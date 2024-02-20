Татьяна Монтян: ​Выпили против Путина — но без Зеленского

Еще один интересный и не самый приятный сигнальчик для Зеленского поступил из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности: 16 февраля ряд влиятельных политиков и бизнесменов собрались на неформальное мероприятие под названием «Выпьем против Путина!» В пьянке приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр финансов Германии Кристиан Линднер, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, президент Чехии Петр Павел и другие не менее приятные официальные лица.