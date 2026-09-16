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Новости Брянска

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Стало известно, как ВСУ используют мессенджеры для наведения дронов на Брянскую область

Стало известно, как ВСУ используют мессенджеры для наведения дронов на Брянскую область

Для управления беспилотниками используются обычные мессенджеры: на борту дронов размещают смартфоны или компактные компьютеры, которые через мобильную сеть инициируют видеозвонок оператору, передавая картинку с камеры в реальном времени.

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