Интеллект и микробиота: как бактерии кишечника могут влиять на умственные способности Ирина ВальковаСовременная наука все чаще подтверждает гипотезу о том, что здоровье кишечника играет важную роль не только в работе пищеварительной системы, но и в состоянии нервной системы, психики и когнитивных функций человека.