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FiNE NEWS

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Haval запустил в Туле мощнейший завод по выпуску автоматических коробок — это прорыв для всей отрасли!

Представьте: в сердце Тульской области теперь бьётся настоящее сердце российской автопромышленности. Haval только что открыл огромный завод, который будет выпускать автоматические коробки передач — и не просто выпускать, а делать это по полному циклу, с высочайшим уровнем качества и автоматизации.

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