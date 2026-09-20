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Царьград

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Министерство Пермского края опровергло фейк о военкомах на выборах

Министерство Пермского края опровергло фейк о военкомах на выборах

Министерство территориальной безопасности Пермского края опровергло слухи о присутствии сотрудников военкоматов на избирательных участках, заявив, что они не участвуют в выборах.

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