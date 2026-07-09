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Мнение: «Саммит НАТО в Анкаре не оправдал надежды Киева», – Геворг Мирзаян

Мнение: «Саммит НАТО в Анкаре не оправдал надежды Киева», – Геворг Мирзаян

Политолог Геворг Мирзаян в программе «Мнение» заявил, что саммит НАТО был «обычным рабочим моментом» и в очередной раз не оправдал ожидания Владимира Зеленского о втягивании Европы в прямой конфликт с Россией.

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