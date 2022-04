Очередной продукт западной фальсификации. Фрагмент из видео The New York Times Американское издание The New York Times опубликовало во вторник, 5 апреля, видеозапись с дрона ВСУ, на которой якобы запечатлен «момент убийства мирного жителя» в районном центре Буча.