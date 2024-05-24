«Арсенал» летом пополнится полузащитником Никитой Раздорских: в текущем первенстве 24-летний футболист отдал 4 голевых, сыграв 28 матчейФутбольный клуб «Арсенал» летом пополнится полузащитником Никитой Раздорских, сообщает Metaratings.
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